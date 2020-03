Leipziger Buchmesse wird nun doch abgesagt

(c) imago images/STAR-MEDIA (STAR-MEDIA via www.imago-images.)

Noch am Vormittag hatte es geheißen, dass nur ein einziger Aussteller abgesagt hat. Nun findet die Buchmesse als "Präventionsmaßnahme“ doch nicht statt.

Wegen des neuartigen Coronavirus findet die Leipziger Buchmesse in diesem Jahr nicht statt. "Die Stadt Leipzig und die Leipziger Messe haben gemeinsam entschieden, die Buchmesse abzusagen", sagte ein Stadtsprecher am Dienstag. Es handle sich um eine "Präventionsmaßnahme", damit sich das Virus in Deutschland nicht weiter ausbreiten könne.

Noch am Vormittag hatte es geheißen, man halte an der Messe, die von 12. bis 15. März stattfinden sollte, unverändert fest. Von rund 2500 Ausstellern habe bisher nur einer abgesagt. Man wollte auf dem Messegelände für eine verstärkte Reinigung von Geländern und Türgriffen sorgen. Die Veranstalter stünden aber in engem Kontakt mit den Gesundheitsbehörden.

Fast 300.000 Besucher

Gemeinsam mit dem Gesundheitsamt und der Messe hat nun Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) die Entscheidung für die Absage getroffen, sagte ein Sprecher der Stadt. Die Leipziger Buchmesse zieht jährlich fast 300.000 Besucher an. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter: "Gesundheit und Sicherheit gehen in diesem Fall ganz klar vor."

Ziel sei es, die sächsische Bevölkerung zu schützen und eine Ausbreitung des Coronavirus so weit wie möglich einzudämmen und zu bekämpfen. "Dafür gilt es, konsequent, präventiv und verantwortungsbewusst zu handeln", schrieb Kretschmer.

