Neue Köpfe sollen Selenskij retten

Mit einer Regierungsumbildung will Präsident Selenskij seinem Popularitätsschwund entgegenwirken. Doch die neuen Kader sind nur teilweise vom Fach. Und das Manöver ist riskant.

Kiew/Moskau. Schon seit einiger Zeit hatten in Kiew Gerüchte um seine Ablöse die Runde gemacht. Diese Woche war es schließlich so weit: Olexij Hontscharuk, der 35-jährige und damit jüngste Premierminister in der Geschichte der unabhängigen Ukraine, war auch der Ministerpräsident mit der kürzesten Amtszeit. Genau 188 Tage, also etwas mehr als sechs Monate, stand der bis zu seiner Ernennung nahezu unbekannte Neo-Politiker, der sich gern im klassischen Dreiteiler zeigte, der ukrainischen Regierung vor. Am Dienstagabend gab Hontscharuk seinen Rücktritt bekannt. Er stand unter massivem Druck von Staatspräsident Wolodymyr Selenskij. Der hatte für Mittwoch eine Sondersitzung des Parlaments einberufen, bei der die Abgeordneten über Hontscharuks Nachfolger abstimmen sollten.