Haustiere brauchen auch in schwierigen Zeiten weiter Fressen und allen möglichen Zubehör. Damit lässt sich Geld verdienen.

Das Kursgemetzel an den Börsen ist vielleicht noch nicht vorbei. Sechs starke Aktien aber haben bereits bewiesen, dass sie dem allgemeinen Abverkauf trotzen.

Man geht zu oft zu inflationär mit starken Begriffen um. Vor allem die Crashpropheten brauchen für ihr Geschäft den negativen Superlativ. Was aber in den letzten beiden Wochen an den Börsen abging, könnte man auch ohne Übertreibung als wahres Kursgemetzel bezeichnen.