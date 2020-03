Lawinenabgang mit fünf Toten am Dachstein

Das Unglück ereignete sich beim Randkluftanstieg im Bereich der

Seethalerhütte.

Auf dem Dachstein ist am Sonntagvormittag eine riesige Lawine abgegangen. Bei dem Unglück sind nach Angaben der oberösterreichischen Polizei fünf Personen getötet worden. Ersten Angaben zufolge dürfte es sich dabei um Mitglieder einer Gruppe aus Tschechien handeln. Das Schneebrett hat sich beim Randkluftanstieg im Bereich der Seethalerhütte auf 2800 Meter Seehöhe gelöst.

Die Opfer wurden zur Identifizierung nach Hallstatt gebracht. Es seien die Alpinpolizei, Bergrettung und mehrere Hubschrauber aus Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark im Einsatz, teilte die Sprecherin der Polizei, Kerstin Hinterecker, der APA mit.

Polizist von Lawine am Großglockner getötet

Ein Kärntner Polizist ist am Sonntag bei einem Lawinenabgang im Großglocknergebiet ums Leben gekommen. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Der Polizist wurde während eines Kurses der Alpinausbildung einem Schneebrett mit 15 Zentimeter Abrisskante erfasst und teilweise verschüttet. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der Unfall passierte bei der Abfahrt von der Adlersruhe in Richtung Pasterze. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt bestellte einen Sachverständigen zur Klärung der Unfallursache.

(APA)