Millionstes Elektroauto bei Tesla produziert

Elektroautobauer will bis zum Jahresende seine gesamte Lieferkette auch im wichtigen Automarkt China ansiedeln.

Nach drei Tagen mit Verlusten legen Tesla-Aktien am Dienstag gleich zu Handelsbeginn um mehr als zehn Prozent zu. Konzernchef Elon Musk twitterte, dass das einmillionste Fahrzeug vom Band gerollt sei. Aus einem chinesischen Regierungsdokument geht zudem hervor, dass der US-Elektroautobauer seine Produktionskapazitäten in China für bestimmte Autoteile hochfahren will. Weiter soll die Produktion in Shanghai beschleunigt werden. Tesla will bis zum Jahresende seine gesamte Lieferkette auch im wichtigen Automarkt China ansiedeln, der zuletzt durch die Coronavirus-Epidemie unter die Räder gekommen ist. Zudem will Tesla in Brandenburg eine Fabrik für bis zu 500.000 Elektro-Autos pro Jahr bauen.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

