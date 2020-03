Welche Lebensmittel in der Vorratskammer nicht fehlen dürfen

Pasta und basta? In Zeiten wie diesen ist es ganz sinnvoll, die gute alte Vorratskammer wieder ein bisschen zu pflegen. Doch womit füllt man sie am besten? Und worauf kommt es bei der Lagerung an? „Die Presse“ hat nachgefragt.

Zuallererst: Noch sind - zum Glück - keine Hamsterkäufe notwendig. Dennoch zieht es, blickt man sich derzeit in den Supermärkten so um, die Österreicher verstärkt genau dorthin. Sie räumen die Regale leer und befüllen ihre zu Hause. In Zeiten wie diesen drängen sich Fragen auf. Wie wappne ich mich - und somit meine Vorratskammer - am besten für Krisensituationen? Welche Lebensmittel halten lange? Welche davon sind zudem gesund? Und wie lagere ich sie am besten?