Der Boom der Konservendose

Die Nachfrage nach Gulasch und Co. aus der Dose ist bei Inzersdorfer derzeit drei Mal so hoch wie sonst. Zuletzt war das bei Tschernobyl und 2015 der Fall.

Es war ein Foto, das den Umsatz der Inzersdorfer Konservendosen ordentlich in die Höhe getrieben hat. „Begonnen hat es am Donnerstag, den 27. Februar“, sagt Andreas Nentwich, Geschäftsführer der Firma Maresi, zu der Inzersdorfer seit 2003 gehört. Damals kursierten in sozialen Medien die ersten Fotos von leeren Regalen in Supermärkten. Und plötzlich haben die Österreicher ihre Liebe zu Gulaschsuppe, Ravioli in Tomatensauce oder Szegediner Krautfleisch in der Dose wiederentdeckt.