In Österreich waren reife Weißweine bisher kaum gefragt. Doch es findet ein Umdenken statt. Die Spitzengastronomie sucht ältere Jahrgänge. Renommierte Weingüter halten Weine zurück, um sie später teurer zu verkaufen.

Die Sache hat nichts mit den verheerenden Kursstürzen an den Aktienmärkten zu tun. Es ist eine Entwicklung, die sich auch in Österreich seit einigen Jahren abzeichnet. Jetzt machen immer mehr ernst damit: Sie investieren in Wein.