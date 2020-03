ullstein bild via Getty Images

2004 gewann der Dresdner Uwe Tellkamp den Bachmannpreis mit seinem Text „Der Schlaf in den Uhren“. 2021 erscheint nun sein neuer großer Roman – unter eben diesem Titel.

Uwe Tellkamp wurde einst für seinen Roman „Der Turm“ gefeiert, heute ist er als Rechter verschrien: Sein neues großes Werk schildert eine verfallende Welt.

Wer erinnert sich an den jungen Schriftsteller, der 2004 in Klagenfurt den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann? Sein Text wurde mit absoluter Mehrheit von der Jury zum Siegertext gewählt, schon in der Diskussion herrschte begeisterte Einigkeit über diese „Zugfahrt durch die deutsche Geschichte“.