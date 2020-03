Einen vergleichbaren Wirtschaftscrash habe es nicht einmal in den Dreißigerjahren gegeben, sagt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Was auf das Land zukommt – und warum Vernunftappelle nicht ausreichen: ein Gespräch.

Die Presse: Sie haben am Wochenende von einem historischen Moment gesprochen. Dass Nationalrat und Bundesrat am selben Tag zusammenkommen, damit ein Gesetz sogleich in Kraft treten kann – das gab es zuletzt im Oktober 1931. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?