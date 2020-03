(c) APA/HELMUT FOHRINGERR)

Die Lage an den Börsen nutzen einige heimische Manager für Zukäufe. Manche waren aber zu früh dran.

Wien. An den Aktienmärkten braucht man derzeit wahrlich gute Nerven. Alle großen Leitindizes liegen seit Jahresbeginn im Minus. Zuerst hatten die Börsen das Coronavirus nicht ernst genommen, doch nachdem sich die Zahl der Infizierten in Italien dramatisch erhöht hatte, schlug die Lage um. Inzwischen ist man deshalb in Panik verfallen.