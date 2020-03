Zu Hause bleiben in Madrid: Auch in der spanischen Hauptstadt singen Menschen von ihren Balkonen gegen die Einsamkeit.

Soldaten und Drohnen überwachen die Ausgangssperre. Wer vor die Tür will, braucht einen triftigen Grund: Männer gehen nun gern Einkaufen.

Madrid. „Braucht jemand Hilfe? Ich kaufe für Sie ein und gehe mit Ihrem Hund Gassi“, steht auf einem Zettel, der an der Haustür klebt. In Notstandszeiten wächst die Solidarität der Nachbarn. Und Spanien befindet sich derzeit im Notstand. Das Coronavirus hat das ganze Land, in dem 47 Millionen Menschen leben, lahmgelegt.