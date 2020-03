Der neue Normalzustand nach der Krise

Abstand halten und Maske tragen – so wird in China gearbeitet.

Nach drei Tagen ohne Neuansteckungen fährt China langsam seine Wirtschaft wieder hoch. Nachhaltig ist die derzeitige Situation jedoch nicht.

Ob Jogger im Park, Selfie schießende Pärchen vor Kirschblütenbäumen oder Millennials beim Craftbeer-Trinken im Pub: In Peking erwacht dieser Tage so etwas wie Normalität. Die Straßen werden nicht mehr nur von Essenskurieren auf ihren Elektro-Scootern befahren, sondern auch von den Berufspendlern und Radfahrern. Auch die Restaurants in Chinas Hauptstadt sind zu großen Teilen wieder offen.