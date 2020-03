Schulen brauchen digitale Nachhilfe

Mehr als die Hälfte der Lehrer fühlen sich unvorbereitet auf den Unterricht via Laptop. Das ist im EU-Vergleich ein hoher Wert. Mit dem Heimunterricht sind trotzdem viele zufrieden.

Wien. Auf den Küchentischen werden sich in Österreichs Haushalten noch länger Schulbücher stapeln und Laptops auf- und zugeklappt. Die 1,1 Millionen Schüler werden nämlich nicht so schnell wieder in ihre Klassenräume zurückkehren. Von einer Lockerung der Corona-Maßnahmen sei man, wie Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag sagte, generell „noch weit entfernt“ – und zwar insbesondere an den Schulen und Universitäten. Sie werden erst nach den Geschäften wieder öffnen und „sicher an zweiter Stelle stehen“.