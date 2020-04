Wiener Werkbundsiedlung in Wien-Hietzing ist EU-Kulturerbe

Am Dienstag erhielten zehn europäische Kulturstätten das Siegel.

Die Europäische Kommission hat die Werkbundsiedlung in Wien zum europäischen Kulturerbe erklärt. Dies teilte die EU-Behörde am Dienstag in Brüssel mit.

Insgesamt erhielten am Dienstag zehn europäische Kulturstätten das Siegel, die von einer unabhängigen Expertenjury aus ganz Europa ausgewählt wurden.

Laut EU-Kommission gibt es somit mittlerweile 48 Träger des europäischen Kulturerbe-Siegels. EU-Kulturkommissarin Mariya Gabriel gratuliert den erfolgreichen Kulturstätten, die "allen Bürgerinnen und Bürgern großartige Möglichkeiten bieten, ihr kulturelles Erbe zu entdecken und ihr Gefühl der Zugehörigkeit zur Europäischen Union zu stärken".

Die Wiener Werkbundsiedlung

1932 als Musterhaussiedlung im Bezirksteil Lainz des 13. Wiener Gemeindebezirks Hietzings eröffnet, befindet sich die Werkbundsiedlung heute großteils im Eigentum der Wiener Stadtverwaltung. An den heute noch bestehenden 64 Einfamilienhäusern bauten renommierte Architekten aus dem In- und Ausland, darunter der künstlerische Leiter der Siedlung Josef Frank, aber auch Architekten wie Hugo Hörig, Josef Hoffmann, Walter und Adolf Loos oder Margarete Schütte-Lihotzky.