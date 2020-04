Hilfspaket für Medien kommt

Tageszeitungen sollen mit einem einmaligen Betrag von vier Euro pro gedrucktem Exemplar unterstützt werden.

Klassische Medien wie Tageszeitungen haben in der Corona-Krise einen Zuwachs an Lesern in Print und online, sind aber stark von sinkenden Werbeeinnahmen betroffen. Nun plant die Regierung auch ein Hilfspaket für Medien, das vom Nationalrat am Freitag beschlossen werden soll. Medieninhaber von Tageszeitungen werden mit einem einmaligen Betrag von vier Euro pro Exemplar der anhand des Jahres 2019 ermittelten durchschnittlichen Druckauflage finanziell unterstützt, heißt es in dem vorliegenden Antrag.

Ansuchen sind innerhalb von vier Wochen ab Ablauf des Tages der Kundmachung des Bundesgesetzes bei der KommAustria einzubringen und haben geeignete Nachweise über die Höhe der Druckauflage zu enthalten.

Ein Hilfspaket gefordert hatte zuletzt auch die Opposition. SPÖ-Mediensprecher Thomas Drozda hatte etwa vorgeschlagen vor, dass der Bund für drei Monate die Hälfte der Druck- und Vertriebskosten der Printmedien übernehmen soll. Außerdem wünschte er sich, dass die Regierung vermehrt Inserate bucht, um den Rückgang der Werbeeinnahmen zu kompensieren.

