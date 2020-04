Mit welchem Recht gehen sie nach draußen?

Der chinesische Schriftsteller Han Dong war sechzig Tage lang in einem Hotelzimmer in Hubei isoliert.

Am Hoteleingang zeigten sich Passanten, manche trugen nicht einmal Mundschutz. Verstehen sie die Regeln nicht? Da wurde mir bewusst, wie verdreht ich wegen der Sperre schon geworden war.

Ich war noch nie auf solche Weise mit einem Menschen zusammen, 24 Stunden am Tag, keine einzige Sekunde von ihm abgewandt, ununterbrochene sechzig Tage lang, und zwar eingesperrt in einem Zimmer mit weniger als dreißig Quadratmetern, wenn man das Bad nicht mitrechnet. Am 21. Januar waren meine Frau und ich zu einem Verwandtenbesuch in die Provinz Hubei gefahren. Kurz darauf wurden alle Ortschaften der Provinz wegen der Epidemie abgeriegelt. Und auf der Stelle wurden wir in unserem Hotelzimmer isoliert.