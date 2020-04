Hemmen die Corona-Maßnahmen auch andere Viren?

(c) APA/AFP/ASIF HASSAN

Hände mit Seife waschen ist für die gesamte Bevölkerung ein Muss, um Sars-CoV-2 an der Ausbreitung zu hindern.

Wenn die Bevölkerung strenge Hygieneregeln einhält, die Tröpfchen- und Schmierinfektionen verringern, haben es viele Viren schwer.

Für „bacillophobe“ Menschen, die sich vor Keimen aller Art ekeln, bedeuten die aktuellen Verhaltensregeln in der Corona-Krise nur wenig Umstellung: Leute mit Bacillophobie fürchten sich vor Viren und Bakterien auf Türgriffen, Einkaufswagen, Liftknöpfen und Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Seit fast einem Monat ist keimvermeidendes Verhalten (wenig anfassen, nicht ins Gesicht greifen, Hände mit Seife waschen) für die gesamte Bevölkerung ein Muss, um Sars-CoV-2 an der Ausbreitung zu hindern.