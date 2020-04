Dividenden sind immer zweischneidig

Eine hohe Dividendenrendite kann bedeuten, dass die Gewinne reichlich sprudeln. Oder aber, dass das Unternehmen zu wenig investiert.

Als Aktionär profitiert man im Idealfall auf zwei Arten von den Unternehmen, an denen man sich beteiligt hat: über Kursanstiege (also dadurch, dass sich der Börsenwert erhöht) und über Dividenden (Gewinnausschüttungen).



Dividenden sind in Europa seit 1973 für 41 Prozent des Gesamtertrags von Aktien verantwortlich, zeigt eine Allianz-Studie aus dem Vorjahr. Deswegen, so lautet ein häufiger Rat, solle man sich dividendenstarke Titel ins Depot legen. Das bewähre sich zudem in Zeiten, in denen es an den Börsen abwärtsgeht, da Dividenden weniger stark schwanken als Kurse.