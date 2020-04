Block(wider)wärtige Denunziation ist nicht nur Corona-Nebenwirkung

Werner Kogler: In Nationalrat mit Maske, im Supermarkt wurde er am Freitagabend ohne gefilmt.

Der Vizekanzler wurde im Supermarkt ohne Mundschutz gefilmt. Fragwürdiger ist, dass Nationalratsabgeordnete trotz Maskenpflicht oben ohne im Plenum sitzen.

Zuerst die gute Nachricht im Zusammenhang mit dem Sars-Cov-2-Virus: Unser Planet erholt sich gerade von Treibhaus- und anderen Abgasen, die von Industrie, Flug- und Kraftfahrzeugverkehr vor Ausbruch der Pandemie in zu rauen Mengen in die Luft geblasen wurden. Satellitenbilder der Raumfahrtbehörden Nasa und ESA zeigen deutlich weniger Verschmutzung. Die Stickstoffdioxidbelastung sinkt. Verkehrslärm übertönt nicht mehr das Vogelgezwitscher. Overtourism war einmal, Venedigs Kanäle sind so klar wie schon lang nicht mehr. Der Sternenhimmel ist mittlerweile auch für Stadtmenschen wieder ein abendliches Naturschauspiel.



Berechnungen zufolge haben die Maßnahmen im Kampf gegen Corona die weltweiten CO2-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr um 200 Megatonnen reduziert.



Andererseits treiben sie die Arbeitslosigkeit in erschreckende Höhen, legen Wirtschaft und gesellschaftliches Leben lahm. Zahlt sich all das aus, nur um die Alten zu schützen?, lautet die provokante Frage von Utilitaristen und Vulgärdarwinisten. Als einer ihrer radikalsten Wortführer hat sich übrigens der Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin an der Med-Uni Wien, Andreas Sönnichsen, am 1. April in einem „Presse“-Interview geoutet. Es sei denn, die Aussagen waren nur als böse Aprilscherze zu verstehen. Egal.

Umeinander besorgt krempeln wir Gewohnheiten um, damit die Corona-Infektionen nicht mehr exponentiell zunehmen, die Sterblichkeitsrate weiterhin niedriger bleibt als in den meisten anderen Ländern und das Worst-Case-Szenario von überbelegten Intensivstationen nicht eintritt.

Wir binden uns folgsam Schutzmasken vor Mund und Nase, halten Distanz zueinander – natürlich auch in den kommenden Tagen und zu Ostern, obwohl ein gesundheitsministerieller Erlass zunächst für Verwirrung und angeblich sogar für einige Haarrisse in der türkis-grünen Koalitionsfriedensmauer sorgte.

Statt um die Welt (k)reisen wir derzeit vornehmlich durch die eigene Wohnung, die aufregendste Exkursion führt in den nächstgelegenen Supermarkt.

Und jetzt also das Skandalfilmchen aus dem Geschäft

Apropos: Freitagabend wurde der grüne Vizekanzler Werner Kogler in einem innerstädtischen Lebensmittelgeschäft ohne Mundschutz gesichtet. Ein Video davon wurde flugs anonym durch die sozialen Medien gejagt und hämisch kommentiert. Andere block(wider-)wärtig zu denunzieren und/oder an den digitalen Pranger zu stellen, ist freilich keine spezielle Covid-19-Nebenwirkung. Noch bestens in Erinnerung ist die sozialmediale Erregung über Fotos, die ein Kleinspur-Paparazzo von SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner während des Wahlkampfs in einem noblen Strandlokal an der Côte d'Azur aufgenommen hat. Oder der reichlich verwaschene Schnappschuss Koglers in einer Fastfood-Kette. Und jetzt also das Skandalfilmchen aus dem Geschäft.

Doch abgesehen davon, dass vorige Woche noch gar kein Maskenzwang herrschte: Wer dieser Tage den Supermarkt seines Vertrauens aufsucht, weiß allerdings: Mundschutz ist oft schon am späteren Vormittag Mangelware, erst recht gegen Abend.

Weitaus erstaunlicher ist da schon eher, wo und wie seit der Maskenverordnung der Mundschutz bei den Abgeordneten während der Nationalratssitzungen sitzt – oder eben nicht. Bei Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Sitznachbarin der vorbildlich maskierten SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner, baumelte der Mund- und Nasenschutz ebenso lässig wie nutzlos um den Hals. Just Ex-SP-Gesundheitsminister Alois Stöger saß gleich ganz oben ohne im Plenum, ebenso FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl.

Die Frage, die sich daraus ergibt: Welche wortlose Botschaft wollen die Parlamentarier in diesen coronavervirten Zeiten mit ihrer Schutzhüllenlosigkeit transportieren? Dass wir alles eh nicht so ernst zu nehmen brauchen?

