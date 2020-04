AUA-Chef: „Absurde Diskussion, dass die AUA nicht österreichisch ist“

AUA-Chef Alexis von Hoensbroech erklärt, warum die Fluglinie trotz deutscher Mutter Staatshilfe aus Österreich erhalten solle und was die Zukunft für die 7000 AUA-Mitarbeiter bringen könnte.

Kaum ein Unternehmen in Österreich ist so von der Coronkrise betroffen wie die AUA. Über die notwendige Staatshilfe für das Unternehmen ist aber ein heftige öffentliche Diskussion entstanden. Viele meinen, das Unternehmen solle sich an seine deutsche Mutter Lufthansa wenden und nicht an die Regierung in Wien. Im „Presse"-Interview nimmt AUA-Chef Alexis von Hoensbroech nun erstmals dazu Stellung.



Die Presse: Sie verhandeln mit der Regierung über Staatshilfe. Wie viel Geld brauchen Sie?



Alexis von Hoensbroech: Alle Fluggesellschaften auf der Welt sprechen zurzeit mit den jeweiligen Staaten über Hilfen. Denn eine Fluglinie hält es nicht sehr lang aus, auf dem Boden zu stehen. Jede Summe, die zurzeit diskutiert wird, ist falsch, denn es hängt sehr davon ab, wie lang die Situation andauert. Wenn wir morgen wieder fliegen könnten, dann würde es auch ohne Staatshilfe gehen. Aber wir gehen davon aus, dass es länger dauert, daher wird es sich ohne Hilfe nicht ausgehen.



Die jährlichen Kosten der AUA liegen bei 2,2 Mrd. Euro. Insofern ergibt sich bis Herbst eine Summe von gut 800 Mio. Euro.