Die Macht eines einzigen Ostereis

Lebensgefährliche Osterabfälle, Pestlöffel und die Suche nach dem inexistenten Ei: Wie (kreativ) man unter schwierigsten Umständen schon Ostern feierte. Und warum Kepler festhielt, dass das Fest „kein Planet“ ist.

Ostern ohne Gottesdienste in weiten Teilen der Welt, das ist kirchengeschichtlich mit nichts zu vergleichen. Dass die Heilige Messe am höchsten christlichen Fest in großen Teilen der Welt nicht stattfinden darf, gab es nicht einmal in den Weltkriegen. Selbst bei Epidemien wurden nur vereinzelt Kirchen geschlossen. 1498 etwa untersagte Venedig wegen der Pest Prozessionen, Märkte, Versammlungen – und den Kirchenbesuch.