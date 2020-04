Die Weisheit der Bibel ist in der aktuellen Situation am Markt aufschlussreich. Und die eines alten Börsengurus weist den Weg zu fünf Aktien, die trotz Turbulenzen gut schlafen lassen.

Aus Anlass von Ostern kann durchaus auch die Finanzwelt einmal Anleihen an der Weisheit der Bibel nehmen und sich – vor dem Hintergrund der jetzigen Ausnahmesituation auf dem Markt – eingestehen, was der Apostel Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther geschrieben hat: „Unser Wissen ist Stückwerk und unser Weissagen ist Stückwerk.“



Gut, kann man sagen, die Börse muss und kann ja auch gar nicht alles wissen, weil sie ja auf die Zukunft wettet, sodass sie immer auf Wahrscheinlichkeiten baut. In normaleren Zeiten kann sie es halt leichter, weil sie mehr und vor allem zuverlässigere Daten hat.



Bei einer schweren Krise ist dies anders – und zwar schon deshalb, weil jede Krise auf ihre Art neu ist.