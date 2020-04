Sofia Polcanova: Die Leidenschaft lieben gelernt

Mit 14 Jahren begann für Tischtennisspielerin Sofia Polcanova ein Abenteuer: Sie verließ ihre Familie in Moldau und zog nach Linz, wo sie zu Europas Nummer eins aufgestiegen ist. Über Perspektivenwechsel im Leben und Sport.

Viele große Karrieren fußen auf einer früh entdeckten Leidenschaft. Bei Sofia Polcanova hat sich die Liebe zum Tischtennis langsam entfaltet. Am Anfang war es der Vater, der die damals Sechsjährige in einem Park in der moldauischen Hauptstadt Chisinau zum Spiel mit dem kleinen weißen Ball brachte. 19 Jahre später ist Polcanova in Linz heimisch, Aushängeschild des Klubs Froschberg und als Nummer 15 der Welt die beste Europäerin in der von Asien dominierten Sportart. „Tischtennis ist meine Leidenschaft, etwas, das ich lieben gelernt habe“, sagt sie heute.