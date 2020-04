„Weg von der Disziplinlosigkeit“

Jede Woche fragen wir hier dieselben drei jungen, mitten aus ihren Karrieren gerissenen Wiener Kunstschaffenden, wie es ihnen in der Selbstisolation geht.

Arthur Arbesser (37), Modeschöpfer, Mailand. Es ist schon wieder so, als wäre ganz wenig Zeit zwischen unseren Telefonaten vergangen. Andererseits – wenn eine Party lustig gewesen ist, vergeht sie auch schnell. Die Woche kann also nicht ganz so schlecht gewesen sein. Das hängt wohl mit einem neuen Projekt zusammen, auf das ich mich voll konzentriert habe. Ich werde die Kostüme für das Ballett „Der Schneesturm“ nach einer Kurzgeschichte von Alexander Puschkin an der Bayerischen Staatsoper in München entwerfen, die Uraufführung mit der Musik von Lorenz Dangel ist für den 16. April 2021 geplant.