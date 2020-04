Die Genossen vor der Webcam

(c) Rita Brandneulinger

So ausgeklügelt kann man Videokonferenzen inszenieren: „Der Kreisky-Test“ zieht das Publikum in ein schräges sozialistisches Experiment.

Die Truppe Nesterval, bekannt für raffinierte Publikumsabenteuer, hat ihre jüngste Produktion als Zoom-Videokonferenz adaptiert. Kann das funktionieren?

Valerie hebt die Faust und blickt siegessicher in die Runde: „Freundschaft!“ Seit zehn Wochen sei sie hier und werde ans psychische und physische Limit getrieben. Doch die Strapazen nimmt sie gern in Kauf. Nur die Besten sollen auserwählt werden, um im Untergrund die Werte der Sozialdemokratie für die Nachwelt zu bewahren! Valerie (Laura Hermann) zählt sich definitiv zu den Besten. Über die Augen hat sie sich einen roten Balken geschminkt. Vor einer grauen Wand erzählt sie nun von ihrer Kindheit im Gemeindebau und von ihrem Onkel Rainer, der bei einer SPÖ-Weihnachtsfeier von einem Geist beseelt worden sei. Plötzlich erklingt eine sonore Männerstimme, Valerie blickt erschrocken gen Himmel. Die Stimme sagt: „Phase eins ist vorbei, Sie werden nun den nächsten Kandidaten kennenlernen. Stellen Sie sicher, dass Sie noch in der Galerieansicht sind.“