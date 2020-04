Geld vom Staat für alle

Mitten im wirtschaftlichen Abschwung hat eine Idee Hochkonjunktur: Das bedingungslose Grundeinkommen. Ist es in Österreich umsetzbar?

In der Krise merkt man, wie wertvoll es ist, in einem Wohlfahrtsstaat wie Österreich zu leben. Die Regierung investiert Milliarden in die Wirtschaft, um Menschen in Beschäftigung zu halten. Die Sozialsysteme fangen jene auf, die wegen der Corona-Pandemie ihre Arbeit verlieren. Aber Krisen tragen auch etwas Revolutionäres in sich. Es wird mit alten Gewohnheiten gebrochen, bestehende Verhältnisse werden in Frage gestellt. Querdenker sehen sich in ihrer Systemkritik bestätigt und erkennen die Chance für Veränderungen. Eine Idee entfaltet derzeit weltweit eine besondere Anziehungskraft: das bedingungslose Grundeinkommen (BGE).