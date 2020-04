So sieht es aus, wenn man den Markt ausknipst

Das deutsche Ökostrom-Desaster zeigt die irre Welt der Planwirtschaft.

Jetzt, in der durch – nachvollziehbare – staatliche Eingriffe ausgelösten Corona-Wirtschaftskrise steigt der Einfluss des Staats in das Wirtschaftsgeschehen stark an. Daran ist nichts auszusetzen – solang dieser auf die Zeit der Krise begrenzt ist. Allerdings sollte er danach schnell wieder zurückgefahren werden. Denn staatliche Institutionen neigen zu planwirtschaftlichem Verhalten. Und solches ist meist ziemlich wirtschaftsfern und kontraproduktiv.