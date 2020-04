Anspruchsvoll designte Heimfitnessgeräte sind eher Mangelware. Dabei könnten sie sich als Schlüssel zum Trainingserfolg nachhaltig bewähren.

Kurz nach Beginn der Heimisolation war klar: Die Quarantänewelt würde sich, so man Wortmeldungen in sozialen Medien Glauben schenken darf, in das Lager der Backenden (oder Gebackenes Verzehrenden) und jenes der Sportelnden teilen. Wer letzten Endes wie tätig wurde, wird sich wohl in den nächsten Wochen überprüfen lassen.