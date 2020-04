Das Meeresrauschen im Kopf

Die Distanz zum Olympiarevier in Japan versucht Segler Thomas Zajac mit VR-Brille zu überwinden. Eine Gedankenreise nach Enoshima vor der realen Annäherung auf dem Attersee.

Das Meer ist von Österreich aus schon ein gutes Stück entfernt, in Corona-Zeiten so gut wie unerreichbar. Im Kopf aber stellt sich Thomas Zajac Wind und Wellen. In Enoshima, jenem Revier, in dem er nun 2021 mit Barbara Matz im Nacra17-Katamaran um eine Olympiamedaille segeln wird. Statt vor Ort in Japan zu trainieren, werden alle technischen Stückerl bemüht. 360°-Kamera und GPS-Tracking machen es möglich vergangene Ausfahrten mittels VR-Brille neu zu erleben und zu analysieren. Auf eine seiner Reisen nach Enoshima hat Zajac „Die Presse am Sonntag“ mitgenommen.