Ein Baby-Boy für Carrie Symonds und Boris Johnson

Der britische Premier ist Vater geworden: Seine Verlobte Carrie Symonds brachte am Mittwoch einen Buben auf die Welt. Johnson war erst kürzlich von einer schweren Covid-19-Infektion genesen.

Wenige Tage nach seiner Rückkehr ins Amt ist der britische Premierminister Boris Johnson Vater geworden. Seine Verlobte Carrie Symonds brachte am Mittwoch in einem Londoner Spital einen Buben auf die Welt, wie die Regierung bekannt gab. Mutter und Kind seien wohlauf.

Johnson war erst am Montag nach einer schweren Coronavirus-Infektion in die Arbeit zurückgekehrt. Nach einem positiven Covid-Test vor einem Monat hatte sich der Zustand des Regierungschefs so verschlechtert, dass er mehrere Tage auf der Intensivstation eines Krankenhauses verbracht hatte.

Johnson ist bereits Vater, allerdings weigert sich der Politiker anzugeben, wie viele Kinder er insgesamt hat. Mit seiner Ex-Frau Marina Wheeler, von der er sich Anfang des Jahres scheiden ließ, hatte er vier Kinder.

(Reuters)