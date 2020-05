In allen öffentlichen Gebäuden und auch auf Märkten im Freien sind ab sofort Mund und Nase zu bedecken.

Wien. Am späten Donnerstagabend gab die Regierung in juristischer Form bekannt, welche Regeln ab Freitag wegen der Coronapandemie gelten. Und gegenüber den vorangegangenen Aussagen in Pressekonferenzen gab es noch bemerkenswerte Änderungen.