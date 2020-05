Die Führungsmacht der freien Welt gibt ein jammervolles Bild ab

Donald Trump hat in der Coronakrise epochal versagt. Die USA müssen im Systemwettbewerb mit China künftig bessere Antworten finden.

Donald Trump und sein Hofstaat leben in einem Paralleluniversum, in dem die Grundregeln des Anstands, der Vernunft und der Aufrichtigkeit außer Kraft gesetzt sind. Ihre Welt gleicht einem Puppenhaus, in dem sie Tag für Tag Fakten frisieren und Tatsachen umstellen wie Plastikstühlchen. Mit Taschenspielertricks versuchen sie nun, ihre Verantwortung für die tragischen Auswirkungen der Coronakrise klein- und schönzureden, obwohl die statistische Beweislast erdrückend ist: Mit über einer Million Infizierten und mehr als 60.000 Corona-Toten halten die USA einen traurigen Weltrekord. Ein Armutszeugnis für die einst so stolze westliche Führungsmacht, deren Wirtschaft abstürzt wie seit der Großen Depression nicht mehr.