Wie wohnt Wien eigentlich?

Der private Wohnraum wird durch Plattformen wie Instagram öffentlich. Und in der Corona-Krise gibt es dank der Videogespräche noch mehr Einblicke.

In einem luftigen Wohnzimmer steht der schlichte Arbeitstisch mittig im Raum, Tulpen in der Vase, eingerahmte Bilder symmetrisch an der Wand platziert. Christine mit weißem Käppi sitzt am Tisch, Wien 1200. Anderes Wohnzimmer, oder besser gesagt: Wohnküche, geräumig, Parkettboden, ein Dartspiel an der Wand, auf dem langen Holztisch stehen zwei Melanzani, Raffi und David haben sich Rotwein eingeschenkt, Wien 1090. In einem weiteren Wohnzimmer ist es weniger luftig und anders heimelig: Orientteppich in dominantem rot, rote Sitzlandschaft, gut gefülltes Bücherregal, ein Heimtrainer, geraffte Vorhänge. Bozena trägt ein weites, buntes Kleid und lächelt in die Kamera, 1090 Wien. Statische Momentaufnahmen aus dem gemütlichen Teil des Wohnraumes.