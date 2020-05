Wer muss nach Stehzeit in Einkaufszentren Zins zahlen?

Am Samstag durften Geschäfte in Einkaufszentren wieder öffnen. Die Auseinandersetzung über den Bestandzins geht erst los.

Wien. Neben der wirtschaftlichen Frage, wie viel die Geschäfte in Einkaufszentren von ihren Umsatzeinbußen aus siebenwöchiger Betriebsunterbrechung wettmachen können, wird auch ein rechtliches Thema die Geschäftsleute in SCS und Co. beschäftigen: Müssen die Geschäfte für den Bestandzins im Zeitraum der Zwangspause aufkommen, oder fallen die Shopping-Center-Betreiber um diese Einnahmen um?