Voith kauft Mehrheit an Traktionssysteme Austria

Der mehr als vier Milliarden Euro Umsatz große deutsche Voith-Konzern steht - gemeinsam mit einem Schweizer Finanzinvestor - vor einem Zukauf in Österreich.

Der deutsche Technologiekonzern Voith und die Schweizer

Beteiligungsgesellschaft PCS Holding planen den Erwerb von

zusammen 59 Prozent an der Traktionssysteme Austria GmbH (TSA). Ein entsprechender Kaufvertrag wurde in der Vorwoche unterzeichnet. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der bisherige, langjährige TSA-Gesellschafter Duswald GmbH und Geschäftsführer Robert Tencl bleiben am Unternehmen beteiligt. Der bisherige Miteigentümer, Günter Eichhübl, hat seine Anteile verkauft und verbleibt bis 30. Juni 2021 ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens.

Traktionssysteme Austria ist ein führende Hersteller elektromechanischer Antriebe für Schienen- und Straßenfahrzeuge mit einer bis in das Jahr 1960 zurückreichenden Unternehmensgeschichte. Zentrale ist das ehemalige Werk der Brown Boveri in Wiener Neudorf. Das Unternehmen beschäftigt in Österreich 380 Mitarbeiter und ist an weiteren Standorten in Bosnien-Herzegowina, in den USA, in China sowie in einem Joint Venture in Indien mit weiteren 390 Mitarbeitern präsent. In den vergangenen zehn Jahren wurde der Umsatz von 49 auf mehr als 88 Millionen Euro erhöht.

Voith sieht sich in zahlreichen Branchen als Technologieführer in der Antriebstechnik. „Das Portfolio von TSA und ihre Marktposition sind eine hervorragende Ergänzung zu unseren Antriebslösungen im Bereich Schiene und Commercial Vehicles und unterstützen unsere Position als technologieunabhängiger Lieferant von Antriebssystemen. Mit der 60-jährigen Erfahrung von TSA werden wir einen wesentlichen Vorteil für unsere Kunden bei der Elektrifizierung des Antriebsstrangs erzielen“, sagt Uwe Knotzer, Mitglied der Voith-Konzerngeschäftsführung sowie Vorsitzender der Geschäftsleitung von Voith Turbo.

Die Voith Group ist in den Märkten für Energie, Öl & Gas, Papier, Rohstoffe und Transport & Automotive mit mehr als 19.000 Mitarbeitern 4,3 Milliarden Euro Umsatz tätig. Mit Standorten in über 60 Ländern der Welt ist es eines der großen Familienunternehmen Europas.