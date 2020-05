(c) Akos Burg

Barbara Luger in ihrem Schmuckstudio in der Kirchengasse.

Barbara Luger gab ihre Karriere als Anwältin auf, um selbst Schmuck zu entwerfen: Heute hat sie ein eigenes Studio im siebenten Bezirk.

Manchmal, sagt Barbara Luger, „sind es Umwege, die einen ans Ziel führen“. In ihrem Fall führte der Umweg über Portugal, ein Jahr Bildungskarenz in Lissabon brachte ihr die Erkenntnis: So wie bisher möchte sie nicht weiterarbeiten.