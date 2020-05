Mallorca will wieder Gäste empfangen

Die Sommerferien können bereits gebucht werden.

Madrid. „Die touristische Saison ist nicht verloren“, sagt Francina Armengol. Die regionale Regierungschefin der Balearischen Inseln glaubt fest daran, dass schon bald Touristen nach Mallorca, auf Europas meistbesucht Urlaubsinsel, zurückkehren können. Und damit meint sie besonders die Deutschen, bisher die besten Kunden der Insel. „Wir arbeiten eng mit Reiseveranstaltern zusammen, um diesen Sommer in sicheren Bedingungen Urlauber auf die Inseln zu bringen.“

Inzwischen können bei mehreren großen Pauschalveranstaltern schon Sommerferien auf Mallorca reserviert werden. Und zwar ab der zweiten Junihälfte. Für rund 500 Euro pro Person sind Flug und Mittelklassehotel samt Frühstück zu haben. Allerdings steht die Buchung noch unter dem Vorbehalt, dass die internationale Reisewarnung, die etwa seitens der deutschen Regierung bis 14. Juni besteht, nicht verlängert wird. Und auch, dass Spanien seine Grenzen, die bisher noch bis 15. Mai geschlossen sind, wieder aufmacht.

Die Balearen gehören zu jenen spanischen Regionen, in denen die Epidemie inzwischen weitestgehend unter Kontrolle ist. Die Inseln hatten sich Mitte März konsequent abgeschottet, Flug- und Fährverbindungen wurden gekappt. Am Freitag wurden auf der Inselgruppe nur noch sechs neue Krankheitsfälle gemeldet. Am 11. Mai sollen die Ausgangsbeschränkungen auf Mallorca gelockert werden.

Kontrolle bei Einreise

Nach derzeitigem Stand wollen nur wenige Mallorca-Hoteliers schon kommende Woche ihre Häuser aufsperren. Und dann mit maximalen Vorsichtsmaßnahmen. Dazu gehören etwa Sicherheitsabstände, regelmäßige Desinfektionen, bargeldloses Zahlen und Mund-Nase-Masken für Personal und Gäste, die Abschaffung des beliebten Buffets. Darüber hinaus soll es zu strengen Kontrollen bei der Einreise kommen.

