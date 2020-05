Rihanna-Style aus Oberkärnten

Die Kärntner Stadt Spittal an der Drau ist wegen der Coronaquarantäne derzeit ein wenig plausibler Hub des Modegeschehens: Freelance-Designer Markus Wernitznig entwirft in seinem Heimatort Kollektionen für internationale Marken, auch für das Label von Rihanna.

Paris, London, New York, Los Angeles – und derzeit Spittal an der Drau: Die Wirkungsstätten von Markus Wernitznig, Absolvent der Central Saint Martins-Kunstuniversität, entsprechen, mit einer signifkanten Ausnahme, den neuralgischen Knoten des Modezirkus. Pendelt er normalerweise zwischen diesen „Fashion Capitals“ und ist als Freelancer für verschiedene Marken wie Courrèges und das Label Fenty von Pop-Superstar Rihanna tätig, so hat er sein kreatives Home-Office während der Quarantäneperiode zurück in seine Heimatstadt Spittal an der Drau in Oberkärnten verlegt.