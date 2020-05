Welche Arbeit ist zumutbar?

Einige Betriebe suchen händeringend nach Mitarbeitern. Gleichzeitig müssen Arbeitslose in Österreich derzeit keine Sanktionen fürchten, wenn sie Jobangebote ausschlagen. Das regelt ein Erlass.

Montagfrüh kam der erste Pflegesonderzug aus Rumänien in Wien an. Er hatte 80 Betreuerinnen für die 24-Stunden-Pflege in Österreich an Bord. Am Freitag landete in Linz ein Flugzeug, das 213 Erntehelfer aus der Ukraine per Sonderflug nach Oberösterreich brachte. Der Handel hat ebenso akuten Personalbedarf. Man sieht also: Auch in der Krise gibt es mancherorts Personalmangel.