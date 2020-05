Ausstellungen eröffnen wieder: Das Comeback der Fledermaus

Ab heute, Mittwoch, kann man sich endlich „Unter Flaschen“ begeben: Die praktisch mit ihrer Eröffnung geschlossene Ausstellung der Angewandten im Heiligenkreuzer Hof ist endlich zu sehen. Dort kann man sich inhaltlich auch auf die Wiedereröffnung des Unteren Belvedere am Freitag einstimmen.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass gerade zwei Ausstellungen als Erstes aufsperren, bei denen es um Bars geht. Um legendäre Künstler-Bars und -Clubs der Avantgarde wohlgemerkt, was für ein sentimentaler Nachgeschmack, was für ein ernüchternder Vorgeschmack, wenn wir jetzt mit medizinischen Gesichtsmasken und in Ein-Meter-Abstand zu diversen Nachbarkörpern durch diese vergangenen Orte höchstmöglicher Sinnlichkeit schleichen. So stellen wir sie uns jedenfalls vor, zum Beispiel das „Chat Noir“ in Paris, Ende des 19. Jahrhunderts auch „Louvre von Montmartre“ genannt.