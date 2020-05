Robert Stadlober: „Viele zeigen jetzt ihr wahres Gesicht“

(c) Privat

Schauspieler und Wahlberliner Robert Stadlober schaukelte in den vergangenen Wochen daheim in der Steiermark. Für ihn wirkt die Krise wie ein Schleudergang, der viele Dinge klarer zeigt. Mit der „Presse am Sonntag“ spricht er über seine Zeit als „Bravo“-Star, parallele Realitäten, Kurt Cobain, Murtaler Zwerge und den Dreh für „Das Boot“.

Barbara Zeman, mit der Sie gerade einen Online-Leseklub betreiben, sagt: Wenn man in der Steiermark einen Typen auf einer riesigen Schaukel schaukeln sieht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie es sind.