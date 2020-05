Von Olah bis Strache: Der steinige Weg ins Parlament

Das neue „Team Strache“ ist eine von mehr als 1000 Parteien in Österreich. Politische Bedeutung erlangen nur wenige von ihnen.

Wien. Heinz-Christian Strache versucht es im Alleingang: Der frühere Parteichef der Freiheitlichen will im Herbst mit seiner eigenen Liste in den Wiener Gemeinderat einziehen, langfristig ist wohl die Rückkehr in den Nationalrat das Ziel. Strache hat dabei einen steinigen Weg vor sich: Politisch eine Rolle spielen wollen in Österreich viele. Doch die meisten scheitern schon an den Anfangshürden.



Mehr als 1000 Parteien sind in Österreich registriert. Das formale Prozedere ist noch der einfachste Part: Eigentlich müssen nur drei Personen zusammenkommen, gesetzeskonforme Satzungen beschließen und diese beim Innenministerium hinterlegen. Mehr braucht es nicht, um eine Partei zu gründen. Politische Aktivitäten sind dafür nicht notwendig – und finden wohl in den meisten der 1000 Parteien gar nicht statt.

Einen Parteinamen zu finden ist schon wesentlich schwieriger. Weil: Eine Verwechslungsgefahr zu bereits bestehenden Parteien muss ausgeschlossen werden. Und da es schon 1000 Parteien gibt, sind praktisch alle logischen und gängigen Parteibezeichnungen schon vergeben. So manche Parteigründung hat ja genau diesen Zweck: Einen Namen zu blockieren, damit ihn kein Konkurrent verwenden kann. Manchmal kann das sehr nützlich sein: Die SPÖ etwa hatte sich, als sie noch Sozialistische Partei hieß, schon längst den Namen Sozialdemokratische Partei gesichert.

Welche Parteien es geschafft haben - und welche nicht

Matthias Strolz, einer der erfolgreichsten Parteigründer der jüngeren Geschichte, schilderte einst die taktischen Manöver, die notwendig waren, um die Neos zu etablieren, sich Namen und Internetadressen zu sichern und keine Abwehrmanöver des Hauptkonkurrenten ÖVP auszulösen: In der Anfangsphase verwendete man einen sperrigen Arbeitsbegriff als Namen, die eigentliche Parteigründung erfolgte über einen Strohmann.

Bei manchen bleibt der sperrige Name einfach bestehen: „Bündnis Zukunft Österreich“ war sicherlich keine sonderlich gelungene Parteibezeichnung, DAÖ (oder: Die Allianz für Österreich) ist es schon gar nicht. Die Umbenennung in „Team Strache“ war ein logischer Schritt. Wenn die Führungsfigur bereits eine politische Marke ist, funktioniert das. Siehe die – zumindest kurzzeitig – erfolgreichen Beispiele Liste Pilz und Team Stronach.

Für den Politikwissenschafter Hubert Sickinger wäre eine Reform sinnvoll: Inaktive Parteien sollten von der Liste genommen werden. Ob eine Partei tatsächlich existent ist, wäre leicht feststellbar: Man müsste es daran knüpfen, dass jede Partei – wie gesetzlich gefordert – einen Rechenschaftsbericht an den Rechnungshof sendet. Wobei Sickinger da Erleichterungen für Kleinstparteien vorschlägt: Die Kosten für die jetzt notwendigen zwei Wirtschaftsprüfer würden oftmals das Parteivermögen übersteigen.

Der Name ist wichtig, aber auch noch eine der leichter zu nehmenden Hürden. 50 Parteien haben es seit den 1980er Jahren versucht, neu in den Nationalrat zu kommen. Geschafft haben es ganze sechs. Und nur bei zwei von ihnen, den Grünen und den Neos, war der Erfolg von längerfristiger Dauer. Zwei Mal handelte es sich um Abspaltungen von er FPÖ: Die damalige Dritte Nationalratspräsidentin Heide Schmidt versammelte 1993 den liberalen Flügel der freiheitlichen Partei (ja, den gab es damals wirklich noch) hinter sich und gründete das Liberale Forum, mit dem sie zweimal ins Parlament kam. Der Aufbau von Parteistrukturen gelang aber nicht, das Liberale Forum war damit bald wieder Geschichte. Erst den Neos gelang es, das liberale Wählerspektrum längerfristig anzusprechen.

Bei der zweiten Parteispaltung handelte es sich um Jörg Haiders BZÖ. Die Partei hatte den Vorteil, in der Person Jörg Haider eine zugkräftige Führungspersönlichkeit und mit der Kärntner Landespartei eine starke Organisation hinter sich zu haben. Das eigentliche Ziel, die Führungsposition im freiheitlichen Lager einzunehmen und die FPÖ zu marginalisieren, misslang aber. Und mit dem Unfalltod Haiders war auch das BZÖ bald wieder Geschichte.

Und auch den Abspaltungen von den Grünen war kein langes Leben beschieden: Die Vereinten Grünen in den 80er Jahren schafften es gar nicht mehr ins Parlament, Peter Pilz 2017 schon. Zwei Jahre später war aber die politische Karriere des langjährigen grünen Mandatars beendet.

Eine kurzzeitig erfolgreiche Abspaltung hat es übrigens auch bei der SPÖ gegeben: Der frühere ÖGB-Präsident und Innenminister Franz Olah, unter anderem wegen finanzieller Unterstützung für die „Kronen Zeitung“ parteiintern in Ungnade gefallen, schaffte mit seiner Parteineugründung „Demokratische Fortschrittliche Partei“ drei Mandate im Wiener Gemeinderat, verpasste aber den Einzug in den Nationalrat.

Was ist nun das Erfolgsrezept für eine Parteineugründung? „Ein politisches Momentum erzeugen“, sagt Sickinger. Das schafften die Grünen in den 80er Jahren, als ökologische Bewegungen in der Jugend eine breite Basis hatten. Das Problem war damals eher, den politischen Einigungsprozess der vielen unterschiedlichen Strömungen erfolgreich abzuschließen. Und auch die Neos hatten eine solide politische Basis: Die Wirtschaftsliberalen, die sich von der ÖVP nicht wirklich vertreten sahen. Ob diese Parteigründung gegen die heute Kurz-ÖVP noch gelingen würde, ist fraglich.

Apropos Finanzen: Die sind natürlich auch wichtig. Und da wurden mit der Änderung des Parteienfinanzierungsgesetzes im Vorjahr potenziellen Neulingen erhebliche Stolpersteine in den Weg gelegt. Parteienförderung gibt es beim erstmaligen Antreten natürlich noch keine, dafür aber eine Beschränkung bei den Spenden: Großspenden sind auf 35.000 Euro pro Person und Jahr beschränkt – und das ist schon eine Ausnahmeregelung beim erstmaligen Antreten. Von den letzten erfolgreichen Parteigründungen sind sowohl die Neos, als auch Team Stronach und Liste Pilz mit höheren Spenden gestartet.

Allerdings: Spenden alleine machen es auch noch nicht aus: Sowohl die Liste Pilz im Jahr 2017 also auch die Grünen 2019 haben bewiesen, dass man auch mit einem billigen Wahlkampf durchaus erfolgreich sein kann.



("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.05.2020)