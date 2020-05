Chinesischer Botschafter tot aufgefunden

Israel: Der Mann starb vermutlich an Herzversagen.

Tel Aviv/Jerusalem. Just am Tag der Angelobung der neuen israelischen Regierung sorgt ein Todesfall für Aufsehen: Der chinesische Botschafter in Israel ist am Sonntag in seinem Haus tot aufgefunden worden. Das israelische Außenministerium bestätigte den Vorfall. Die Polizei untersuche die Umstände seines Todes.

„Times of Israel“ berichtete unter Berufung auf Sanitäter, die Todesursache sei vermutlich Herzversagen. Laut der Zeitung „Haaretz“ wurde der Mann tot in seinem Bett entdeckt. Anzeichen für Gewalteinwirkung habe es auf seinem Körper keine gegeben, so das Blatt. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom gehe von Herzversagen aus, schreibt auch „Haaretz“.

Der verheiratete Vater eines Sohnes sei Mitte Februar nach Israel gekommen. Danach habe er wegen der Coronakrise eine zweiwöchige Heimquarantäne eingehalten. Vor Antritt des Postens in Israel sei Du Wei Chinas Botschafter in der Ukraine gewesen. Die chinesische Botschaft in Israel hatte noch vergangenen Freitag Kritik des US-Außenministers Mike Pompeo gekontert. Pompeo hatte China im Zuge eines Israel-Besuchs vorgeworfen, Informationen zum Ausbruch des Coronavirus zurückgehalten zu haben. (ag./red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.05.2020)