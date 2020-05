Hubert von Goisern: „Ich würde Faulheit gern wieder lernen“

Als Hubert von Goisern kennt man Österreichs Aushängeschild für Neue Volksmusik mit globalem Flair auf der ganzen Welt. Unter seinem bürgerlichen Namen Hubert Achleitner hat er jetzt seinen ersten Roman geschrieben: „flüchtig“. Und ein neues Album, „Zeiten und Zeichen“, gibt es ab Sommer auch. Ein Gespräch über Weggehen, Dableiben, Aussitzen und Durchstarten.

Haben Sie sich schon an die neue Normalität gewöhnt?



Hubert von Goisern: Ich finde das sehr anstrengend, einander nicht gegenübertreten zu können. Daran gewöhnen möchte ich mich nicht. Aber es ist, wie es ist. Wie das Wetter. Ein Zustand, der vorbeigeht.



Finden Sie etwas Gutes an der Situation?



Positiv für mich war, dass ich ungestört arbeiten konnte. Ich hatte alle Aufnahmen für das neue Album im Kasten. Mein Toningenieur und ich saßen wochenlang in trauter Zweisamkeit an der Post Production. Ich habe das echt genossen. Man hörte die Vögel singen, der Himmel war klar und sauber. Und die Leute waren sehr respektvoll. Interessant war, dass Menschen, die ich in der Vergangenheit als z'wider und grantig erlebt habe, in dieser Zeit sehr freundlich waren. Und die immer gut Aufgelegten waren eher geknickt. So sieht man das andere Ende der Wurst.



Und Sie haben geschrieben. Nicht Ihr erstes Buch, aber Ihren ersten Roman. Wie kam das?