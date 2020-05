Sparen: Die Tugend wird zur Gefahr

Während der Coronakrise schnallen private Haushalte und Unternehmen den Gürtel enger und sparen mehr. Damit droht eine langwierige Bilanzrezession.

Keiner will in Krisenzeiten Schulden haben. Also werden Bilanzen und Finanzen saniert. Das gilt für Unternehmen und Staaten, aber auch für private Haushalte und ausländische Geschäftspartner. Zu sparen, scheint auch prinzipiell vernünftig. Schließlich rechnen Ökonomen mit der schlimmsten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit. Doch wenn alle gleichzeitig sparen, sind die Folgen desaströs. John Maynard Keynes nannte dieses Phänomen das „Sparparadox“. Was der Brite 1936 schrieb, unterscheidet sich vom politisch motivierten „Keynesianismus“ und findet heute wieder Anklang.