Tschechien, Slowakei und Ungarn ermöglichen 48-Stunden-Grenzübertritte

Der Grenzübergang an der österreichisch-slowakischen Grenze. Wer in die Slowakei will, muss derzeit noch besondere Bestimmungen befolgen.

Die drei Länder öffnen ihre Grenzen untereinander für Kurzbesuche, bei denen weder Coronatests noch Quarantäne notwendig sind. Österreich prüft, sich den Ländern anzuschließen.

Die gelockerten Einreisebeschränkungen für Slowaken und Tschechen gelten nun auch für Ungarn. Staatsbürger dieser drei Staaten, die in ein anderes der genannten Länder fahren und innerhalb von 48 Stunden zurückkehren, brauchen ab dem morgigen Mittwoch keinen negativen Covid-19-Test mehr und müssen auch nicht in Quarantäne. Das gab der tschechische Außenminister Tomas Petříček am Dienstag bekannt.

Petříček fragte nach Angaben der tschechischen Nachrichtenagentur CTK auch bei Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) an, ob eine ähnliche Regelung auch für die österreichisch-tschechische Grenze infrage käme. "Wir warten auf eine Reaktion der österreichischen Seite", sagte Petricek. Tschechien sei bereit, eine solche Regelung mit Österreich einzuführen. Eine Sprecherin von Schallenberg sagte am Dienstag, dass der Vorschlag derzeit intern geprüft werde.

Tschechien will Länder in zwei Kategorien einteilen

Am Montagabend hatte bereits der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis angekündigt, dass es tschechischen und slowakischen Bürgern ab Mittwoch erlaubt ist, ohne Tests und anschließende Quarantäne bis zu 48 Stunden ins jeweilige andere Land zu reisen. Nun ist auch Ungarn hinzugekommen. Slowakische Staatsbürger brauchen neben einer Rückkehr aus Tschechien und Ungarn nach 48 Stunden auch aus den Ländern Österreich, Polen, Kroatien, Slowenien, der Schweiz und Deutschland keinen negativen Covid-19-Test vorzuweisen und müssen auch nicht in Quarantäne.

Laut dem tschechischen Gesundheitsminister Adam Vojtech arbeitet die Regierung zudem an einer generellen Entspannung was die Reisebeschränkungen betrifft. Länder sollten eingeteilt werden in Covid-19-Risiko- und Nicht-Risiko-Länder. Menschen, die aus Nicht-Risiko-Ländern nach Tschechien zurückkämen, könnten keinen negativen Covid-19-Test mehr vorweisen müssen.

(APA)