23,2 Milliarden Euro an Hilfsgeldern hat die Regierung bisher ausbezahlt oder zugesagt. In manchen Bereichen geht es aber nur schleppend voran.

„Koste es, was es wolle“: Es ist ein griffiges Motto, unter das die Regierung die Hilfe für Unternehmer und Arbeitnehmer in der Coronakrise gestellt hat. Und sie greift dafür tief in die Staatskasse: 38 Milliarden Euro stellt man bereit.