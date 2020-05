Ein eleganter Ausweg aus dem Nord-Süd-Konflikt

Der Vorschlag der EU-Kommission, beim Corona-Wiederaufbau neue Geldquellen anzuzapfen, könnte den Riss zwischen Deutschland und Italien kitten.

Es gibt Floskeln, die man als halbwegs aufmerksamer Beobachter des Tagesgeschehens schlicht und ergreifend nicht mehr hören kann. Ganz vorn in dieser Hitparade der untoten Wortgerippe befindet sich die „Krise als Chance“ – ein Zombie, der immer dann aus der politischen Geisterbahn gezerrt wird, wenn nichts weiterzugehen scheint in Europa. Diese unter akuter Materialermüdung leidende Binsenweisheit wird verräumt, wenn sich die Lage halbwegs normalisiert hat und man in der Europäischen Union wieder zum Tagesgeschäft übergehen kann.