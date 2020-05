Mahrer tauscht Tourismus-Obfrau in der Wirtschaftskammer aus

Auf Wunsch von WKÖ-Präsident Mahrer muss Petra Nocker-Schwarzenbacher ihr Amt Ende Juni abgeben

Die Obfrau der Bundessparte Tourismus in der Wirtschaftskammer, Petra Nocker-Schwarzenbacher, hat ihren Rücktritt per Ende Juni bekanntgegeben. "Der Präsident Mahrer ist an mich herangetreten, er möchte sein eigenes Team bilden", sagte Nocker-Schwarzenbacher am Samstag im ORF-Radio. "Dem stehe ich natürlich so nicht im Wege."

"Die Presse" hatte bereits vor einer Woche berichtet, dass Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer die oberste Tourismus-Branchenvertreterin ablösen möchte. Als möglicher Nachfolger von Nocker-Schwarzenbacher ist unter anderem Sacher-Chef Matthias Winkler im Gespräch.

>>> Die Krise macht auch vor Funktionären nicht halt

(APA)